Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел25.02.2019 Понедельник 17:07
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле случайный прохожий ограбил мужчину

В Орле случайный прохожий ограбил мужчину

Версия для печати

25.02.2019

Как сообщает Управление МВД по Орловской области, преступление произошло прямо на улице. Прохожие, столкнувшись, вступили в конфликт. Один из них повёл себя агрессивно, избил оппонента и забрал у него сотовый телефон.

Потерпевший обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело. Вскоре полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 24-хлетний ранее судимый местный житель.

У подозреваемого изъяли похищенный «сотовый». Сейчас МВД устанавливает все обстоятельства преступления.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/53086

Добавил новость: 

Другие новости раздела

25.02.2019

Сегодня в Орле на Комсомольской произошло ДТП с тремя автомобилями

25.02.2019

Сегодня в Орле побывал поезд всероссийской акции «Сирийский перелом»

25.02.2019

28 февраля на телеканале «Первый областной» выйдет «Актуальное интервью» с Денисом Блохиным

25.02.2019

В Орле на Привокзальной площади установили «мемориальный» паровоз

25.02.2019

Орловские бизнесмены могут пожаловаться в Следственный комитет по специальной «горячей линии»

$ USD65.2582(-0.26)26.02
€ EUR74.0876(-0.25)26.02

Наш опрос

Ваше отношение к смене места жительства?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online