В Орле случайный прохожий ограбил мужчину

Как сообщает Управление МВД по Орловской области, преступление произошло прямо на улице. Прохожие, столкнувшись, вступили в конфликт. Один из них повёл себя агрессивно, избил оппонента и забрал у него сотовый телефон.

Потерпевший обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело. Вскоре полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 24-хлетний ранее судимый местный житель.

У подозреваемого изъяли похищенный «сотовый». Сейчас МВД устанавливает все обстоятельства преступления.