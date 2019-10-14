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Орел14.10.2019 Понедельник 16:53
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В Орле сложилась интересная ситуация на «выборах» общественных территорий

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14.10.2019

На сайте мэрии Орла продолжается второй этап голосования за общественные территории, которые в будущем году предлагается включить в муниципальную программу «Формирование современной городской среды».

Этап завершится 17 ноября. Затем состоится третий и последний «тур выборов».

Сейчас орловчане выбирают из 17 территорий. Лидирует территория между Наугорским шоссе и улицей Картукова (16,6%), далее идёт сквер по улице Ливенской (14,1%).

Ещё два варианта в настоящий момент набирают одинаковое количество голосов (11,1%) — это «парк Победы» и «парк Ботаника (четвёртая очередь)».

Также в первую пятёрку вошёл «бульвар Космонавтов» (8,1%).

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Короткая ссылка obl1.ru/~/57769

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