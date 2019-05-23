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Орел23.05.2019 Четверг 11:50
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  3. В Орле ситуацию на неофициальных пляжах будут контролировать «неофициальные» спасатели

В Орле ситуацию на неофициальных пляжах будут контролировать «неофициальные» спасатели

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23.05.2019

Речь идёт о тех, кто занимается этой деятельностью на общественной основе. Спасатели-общественники будут работать на пляжах, расположенных у Разградского (Козьего) парка и на Силикатном пруду. Об этом стало известно на заседании комитета по образованию, культуре и социальной политике Орловского Городского совета народных депутатов.

Между тем, официально на территории Орла, как и много лет подряд, можно будет купаться только на озере «Светлая жизнь» и на специальном участке у городского парка. Здесь будут дежурить профессиональные спасатели МЧС, а также медицинские работники.

Купальный сезон официально откроется 1 июня.

Теги:ОрёлОрловская область

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