В Орле ситуацию на неофициальных пляжах будут контролировать «неофициальные» спасатели

Речь идёт о тех, кто занимается этой деятельностью на общественной основе. Спасатели-общественники будут работать на пляжах, расположенных у Разградского (Козьего) парка и на Силикатном пруду. Об этом стало известно на заседании комитета по образованию, культуре и социальной политике Орловского Городского совета народных депутатов.

Между тем, официально на территории Орла, как и много лет подряд, можно будет купаться только на озере «Светлая жизнь» и на специальном участке у городского парка. Здесь будут дежурить профессиональные спасатели МЧС, а также медицинские работники.

Купальный сезон официально откроется 1 июня.