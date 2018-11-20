Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел20.11.2018 Вторник 11:55
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле школьник попал под иномарку

В Орле школьник попал под иномарку

Версия для печати

20.11.2018

ДТП произошло накануне в 17 часов 35 минут на Городской улице у дома 51. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области.

Водитель автомобиля «Фольксваген Бора» сбил 16-летнего подростка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший получил травмы, однако обошёлся без госпитализации.

По факту аварии проводится проверка.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьДТП

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50700

Добавил новость: 

Другие новости раздела

20.11.2018

В Орле по горячим следам раскрыли угон

20.11.2018

В Орловской области завершено расследование тяжёлого несчастного случая на производстве

20.11.2018

Заводской районный суд Орла вынес приговор мужчине, задушившему жену

20.11.2018

В Год театра в Орле пройдёт несколько международных фестивалей

20.11.2018

У мэрии и ГИБДД нет претензий к остановке «Дворец спорта» в связи со смертельным ДТП с троллейбусом

$ USD66.0081(+0.02)20.11
€ EUR75.3218(+0.42)20.11

Наш опрос

Главный праздник ноября?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online