В Орле школьник попал под иномарку
20.11.2018
ДТП произошло накануне в 17 часов 35 минут на Городской улице у дома 51. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области.
Водитель автомобиля «Фольксваген Бора» сбил 16-летнего подростка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавший получил травмы, однако обошёлся без госпитализации.
По факту аварии проводится проверка.
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