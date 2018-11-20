В Орле школьник попал под иномарку

ДТП произошло накануне в 17 часов 35 минут на Городской улице у дома 51. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области.

Водитель автомобиля «Фольксваген Бора» сбил 16-летнего подростка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший получил травмы, однако обошёлся без госпитализации.

По факту аварии проводится проверка.