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Орел04.03.2019 Понедельник 16:15
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В Орле шиншиллу поместили в банку и оставили на улице

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04.03.2019

Зверька, который находился в трёхлитровой банке, обнаружили в Северном районе на остановке общественного транспорта «УВМ». Об этом сообщила известная орловская зоозащитница Виталия Румянцева.

Неизвестный, который, скорее всего, был последним хозяином животного, оставил внутри ещё и ёмкость с водой.

Видимо, он рассчитывал, что кто-то захочет забрать грызуна себе. Однако шиншилла не выдержала мороза и умерла.

Теги:ОрёлОрловская область

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