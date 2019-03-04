В Орле шиншиллу поместили в банку и оставили на улице
04.03.2019
Зверька, который находился в трёхлитровой банке, обнаружили в Северном районе на остановке общественного транспорта «УВМ». Об этом сообщила известная орловская зоозащитница Виталия Румянцева.
Неизвестный, который, скорее всего, был последним хозяином животного, оставил внутри ещё и ёмкость с водой.
Видимо, он рассчитывал, что кто-то захочет забрать грызуна себе. Однако шиншилла не выдержала мороза и умерла.
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