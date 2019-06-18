В Орле сгорел грузовик-цистерна

ЧП случилось этой ночью около 4 часов в Железнодорожном районе на Молдавской улице. Последствия устраняли сотрудники Пожарно-спасательной части № 3. Обошлось без погибших и пострадавших.

Такую информацию сообщает Управление МЧС по Орловской области.

Причины и обстоятельства ЧП выясняются.