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Орел18.06.2019 Вторник 11:08
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В Орле сгорел грузовик-цистерна

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18.06.2019

ЧП случилось этой ночью около 4 часов в Железнодорожном районе на Молдавской улице. Последствия устраняли сотрудники Пожарно-спасательной части № 3. Обошлось без погибших и пострадавших.

Такую информацию сообщает Управление МЧС по Орловской области.

Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

Теги:ОрёлОрловская область

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