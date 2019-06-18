В Орле сгорел грузовик-цистерна
18.06.2019
ЧП случилось этой ночью около 4 часов в Железнодорожном районе на Молдавской улице. Последствия устраняли сотрудники Пожарно-спасательной части № 3. Обошлось без погибших и пострадавших.
Такую информацию сообщает Управление МЧС по Орловской области.
Причины и обстоятельства ЧП выясняются.
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