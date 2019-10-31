В Орле сдали после ремонта ещё одну улицу

Как сообщили в мэрии, полностью завершён ремонт улицы Северной. Объект принимали представители администрации города, УКХ и «Орёлгосзаказчика».

Работы, начатые компанией «Посейдон», завершал другой подрядчик — ООО «Дорстрой 57».

На улице уложили выравнивающий слой и асфальтовое покрытие (на площади 12198 квадратных метров), привели в порядок 2304 квадратных метров тротуаров, а также коммуникации. На проезжей части восстановлено 2528 квадратных метров покрытия.