В Орле сдали после ремонта ещё одну улицу
31.10.2019
Как сообщили в мэрии, полностью завершён ремонт улицы Северной. Объект принимали представители администрации города, УКХ и «Орёлгосзаказчика».
Работы, начатые компанией «Посейдон», завершал другой подрядчик — ООО «Дорстрой 57».
На улице уложили выравнивающий слой и асфальтовое покрытие (на площади 12198 квадратных метров), привели в порядок 2304 квадратных метров тротуаров, а также коммуникации. На проезжей части восстановлено 2528 квадратных метров покрытия.
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