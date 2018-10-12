В Орле РЖД строит новый пешеходный переход через железнодорожный переезд

Работы ведутся на на участке Кромская — Цон Орловско-Курского региона Московской железной дороги.

По новому переходу жители Орла смогут безопасно переходить пути, проходящие между переулком Дарвина и микрорайоном «Новая Ботаника».

Новый переход будет оснащён световой и звуковой сигнализацией.

Кроме того, он будет оборудован специальными площадками, по которым пешеход будет перемещаться по змеевидной конструкции. Таким образом, граждане будут непроизвольно смотреть по сторонам, убеждаясь в том, что ему навстречу не едет поезд.

Работы планируют завершить в ноябре этого года.