В Орле рядом с памятником Есенину «Лада Приора» сбила велосипедиста

ДТП случилось 20 июня около 22 часов на Комсомольской улице. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области.

Водитель отечественной машины (1994 года рождения), двигаясь в направлении улицы Розы Люксембург, повернул налево и допустил столкновение с велосипедистом (того же возраста), который ехал навстречу.

Велосипедист получил телесные повреждения. Медики оказали ему помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области