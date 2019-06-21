В Орле рядом с памятником Есенину «Лада Приора» сбила велосипедиста
21.06.2019
ДТП случилось 20 июня около 22 часов на Комсомольской улице. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области.
Водитель отечественной машины (1994 года рождения), двигаясь в направлении улицы Розы Люксембург, повернул налево и допустил столкновение с велосипедистом (того же возраста), который ехал навстречу.
Велосипедист получил телесные повреждения. Медики оказали ему помощь и отпустили на амбулаторное лечение.
Фото: Управление ГИБДД по Орловской области
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