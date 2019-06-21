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  3. В Орле рядом с памятником Есенину «Лада Приора» сбила велосипедиста

В Орле рядом с памятником Есенину «Лада Приора» сбила велосипедиста

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21.06.2019

ДТП случилось 20 июня около 22 часов на Комсомольской улице. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области.

Водитель отечественной машины (1994 года рождения), двигаясь в направлении улицы Розы Люксембург, повернул налево и допустил столкновение с велосипедистом (того же возраста), который ехал навстречу.

Велосипедист получил телесные повреждения. Медики оказали ему помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

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Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Теги:ОрёлОрловская область

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