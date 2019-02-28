В Орле рухнула крыша торгового павильона

ЧП случилось на улице Генерала Родина рядом с Орловским перинатальным центром. Об этом сообщает телеграм-канал «Орёл112». Известно, что павильон находился на остановке общественного транспорта. Информации о пострадавших пока не поступало.

Фото: телеграм-канал «Орёл112»