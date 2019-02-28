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Орел28.02.2019 Четверг 16:18
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В Орле рухнула крыша торгового павильона

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28.02.2019

ЧП случилось на улице Генерала Родина рядом с Орловским перинатальным центром. Об этом сообщает телеграм-канал «Орёл112». Известно, что павильон находился на остановке общественного транспорта. Информации о пострадавших пока не поступало.

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Фото: телеграм-канал «Орёл112»

Теги:ОрёлОрловская область

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