В Орле рухнула крыша торгового павильона
28.02.2019
ЧП случилось на улице Генерала Родина рядом с Орловским перинатальным центром. Об этом сообщает телеграм-канал «Орёл112». Известно, что павильон находился на остановке общественного транспорта. Информации о пострадавших пока не поступало.
Фото: телеграм-канал «Орёл112»
Короткая ссылка obl1.ru/~/53167
Другие новости раздела
28.02.2019
На следующей неделе в Орловском районе главы сельских поселений начнут ежедневно мониторить ситуацию с весенним паводком
$ USD65.8895(+0.13)01.03
€ EUR74.9691(+0.14)01.03
Наш опрос
Ваше отношение к смене места жительства?