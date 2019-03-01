В Орле Росгвардия задержала женщину, устроившую скандал в больнице
01.03.2019
Инцидент случился в ночь с 27 на 28 февраля в одном из учреждений здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Орловской области.
33-летняя пациентка устроила скандал в приёмном покое. Орловчанка решила, что медики не уделяют ей достаточное внимание. Она нецензурно оскорбляла сотрудников учреждения, однако затем скрылась с места буквально за несколько минут до прибытия росгвардейцев.
Сотрудники Росгвардии задержали её на одной из соседних улиц и передали полиции. Известно, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения.
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