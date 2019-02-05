В Орле Росгвардия предотвратила несколько краж из супермаркетов

Все эпизоды произошли в торговых точках Северного района.

На Московском шоссе в торговом центре 30-летняя орловчанка пыталась пронести мимо касс в сумке обувь, товары бытовой химии, косметику и продукты.

Другой инцидент случился в гипермаркете. 59-летний мужчина пытался скрыться с продуктовой корзиной.

Нарушители были задержаны сотрудниками Росгвардии и переданы ими полиции.