В Орле Росгвардия предотвратила несколько краж из супермаркетов
05.02.2019
Все эпизоды произошли в торговых точках Северного района.
На Московском шоссе в торговом центре 30-летняя орловчанка пыталась пронести мимо касс в сумке обувь, товары бытовой химии, косметику и продукты.
Другой инцидент случился в гипермаркете. 59-летний мужчина пытался скрыться с продуктовой корзиной.
Нарушители были задержаны сотрудниками Росгвардии и переданы ими полиции.
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