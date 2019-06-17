В Орле росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в нападении на фельдшера «Скорой помощи»
17.06.2019
Сигнал тревоги поступил в Росгвардию от бригады «Скорой помощи». Инцидент произошёл на площади Жукова. Как сообщает пресс-служба областного Управления ведомства, нетрезвый орловчанин попытался причинить физическую боль фельдшеру, который оказал ему первую помощь.
30-летнего подозреваемого задержали в ближайшем кафе. Росгвардейцы передали его полиции для дальнейшего разбирательства.
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