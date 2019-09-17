В Орле резко уменьшилось количество утопленников
17.09.2019
Купальный сезон этого года в областном центре унёс две жизни. Об этом сообщил руководитель городского управления безопасности Игорь Тарасов.
Год назад за тот же период число смертей на воде в Орле составило 7 случаев. Таким образом, показатель удалось снизить в 3 с половиной раза.
Как пояснил Тарасов, это является не случайностью, а закономерным результатом масштабной профилактической работы. Также в этом году в местах массовых купаний в Орле впервые организовали дежурство спасателей и медработников.
Об этом сообщают «Орловские новости».
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