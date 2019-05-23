В Орле ремонтируют 41 двор
23.05.2019
Как сообщили в мэрии Орла, три двора практически полностью готовы к сдаче (№ 141 по улице Комсомольской, №№ 1 и 5 по улице Машиностроительной). 13 дворов полностью заасфальтированы, в семи случаях качество покрытия подтвердила специальная комиссия.
В данный момент ремонт дворовых территорий ведётся по следующим адресам:
ул. Раздольная, 19, 82б,
ул. Бурова, 36, 40,
ул. Силикатная, 2а, 2б, 14,
ул. Новосильская, 7,
ул. Паровозная, 6, 8,
ул. Гайдара, 46, 40,
пер. Южный, 5,
ул. 1-я Курская, 1,
ул. Московская, 28а,
ул. Абрамова и Соколова, 3,
ул. Комсомольская, 249а,
ул. Васильевская, 127,
ул. Автовокзальная, 77а,
ул Максима Горького, 44, 119,
пер. Ягодный, 6,
ул. Игнатова, 11а, 23, 29а, 31,
ул. Октябрьская, 41, 45, 68,
ул. Шаумяна, 2,
ул. Пожарная, 30,
бульвар Победы, 3,
ул. 7 Ноября, 9, 11,
ул. Часовая, 39, 43, 45, 47.