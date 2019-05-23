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Орел23.05.2019 Четверг 14:57
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В Орле ремонтируют 41 двор

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23.05.2019

Как сообщили в мэрии Орла, три двора практически полностью готовы к сдаче (№ 141 по улице Комсомольской, №№ 1 и 5 по улице Машиностроительной). 13 дворов полностью заасфальтированы, в семи случаях качество покрытия подтвердила специальная комиссия.

В данный момент ремонт дворовых территорий ведётся по следующим адресам:

ул. Раздольная, 19, 82б,

ул. Бурова, 36, 40,

ул. Силикатная, 2а, 2б, 14,

ул. Новосильская, 7,

ул. Паровозная, 6, 8,

ул. Гайдара, 46, 40,

пер. Южный, 5,

ул. 1-я Курская, 1,

ул. Московская, 28а,

ул. Абрамова и Соколова, 3,

ул. Комсомольская, 249а,

ул. Васильевская, 127,

ул. Автовокзальная, 77а,

ул Максима Горького, 44, 119,

пер. Ягодный, 6,

ул. Игнатова, 11а, 23, 29а, 31,

ул. Октябрьская, 41, 45, 68,

ул. Шаумяна, 2,

ул. Пожарная, 30,

бульвар Победы, 3,

ул. 7 Ноября, 9, 11,

ул. Часовая, 39, 43, 45, 47.

Теги:ОрёлОрловская область

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