В Орле «Региональный информационный центр» прокомментировал сообщения о многократных списаниях средств с карт

Ранее в СМИ появилась информация о многочисленных случаях, когда в Орле после одной поездки в общественном транспорте, оплаченной безналичным способом, происходили неоднократные списания средств.

Как пояснили в РИЦ, который обслуживает систему безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Орла, это может быть связано сразу с несколькими факторами.

Во-первых, некоторые перевозчики не выдают чеки при оплате поездки через валидатор. В результате после того, как пассажир прикладывает карту к устройству первый раз, по факту оплата проходит, но водитель, умышленно или неумышленно, сообщает пассажиру, что этого не произошло. Тогда пассажир прикладывает карту к валидатору ещё несколько раз (и таким образом тратит лишние средства).

Ещё один момент оказался связан с пуско-наладочными работами, которые проходили на этих выходных. Из-за этого СМС о списаниях средств за субботу и воскресенье пришли владельцам карт только в начале этой недели. Многие граждане могли неправильно воспринять эту информацию и решить, что с их карт списали дополнительные средства.