В Орле ребёнок выпал с 13 этажа
15.10.2019
ЧП случилось сегодня днём на улице 8 марта в доме № 8.
Ребёнок (10-летний мальчик) остался жив, но получил травмы. Сейчас он находится в НКМЦ имени Круглой.
Подробный репортаж на эту тему выйдет на телеканале «Первый областной» в программе «Главные новости» завтра в 19:30.
Короткая ссылка obl1.ru/~/57795
Другие новости раздела
15.10.2019
В Орле загорелся собор
$ USD64.2548(-0.11)16.10
€ EUR70.8473(-0.08)16.10
Наш опрос
2018 - юбилей Тургенева. 2020 - юбилей Бунина. Главный писатель-орловец?