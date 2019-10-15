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Орел15.10.2019 Вторник 17:15
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В Орле ребёнок выпал с 13 этажа

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15.10.2019

ЧП случилось сегодня днём на улице 8 марта в доме № 8.

Ребёнок (10-летний мальчик) остался жив, но получил травмы. Сейчас он находится в НКМЦ имени Круглой.

Подробный репортаж на эту тему выйдет на телеканале «Первый областной» в программе «Главные новости» завтра в 19:30.

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