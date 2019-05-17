В Орле разыскивается подозреваемая в краже

Неизвестная женщина обокрала пожилую орловчанку, проживающую на Комсомольской улице. Как рассказала потерпевшая, преступница пришла к ней в квартиру. Женщина рассказывала о выплатах. Когда пенсионерка отвлеклась на несколько минут, злоумышленница украла её сбережения.

В связи с данным фактом возбуждено уголовное дело. Составлен фоторобот подозреваемой. Всех, кто узнал женщину, просят обратиться в дежурную часть полиции Заводского района (телефоны 76-42-05 и 76-26-40). Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области.