В Орле разыскивается подозреваемая в краже
17.05.2019
Неизвестная женщина обокрала пожилую орловчанку, проживающую на Комсомольской улице. Как рассказала потерпевшая, преступница пришла к ней в квартиру. Женщина рассказывала о выплатах. Когда пенсионерка отвлеклась на несколько минут, злоумышленница украла её сбережения.
В связи с данным фактом возбуждено уголовное дело. Составлен фоторобот подозреваемой. Всех, кто узнал женщину, просят обратиться в дежурную часть полиции Заводского района (телефоны
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