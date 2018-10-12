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Орел12.10.2018 Пятница 16:14
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  3. В Орле разыграют награды Чемпионата области по бадминтону

В Орле разыграют награды Чемпионата области по бадминтону

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12.10.2018

Соревнования пройдут в пяти разрядах.

Об этом информирует «Орёлспорт».

Региональный турнир пройдёт 27-го и 28-го октября на базе Орловского манежа.

Торжественное открытие назначено на 27-е октября на 10:00. Начало соревнований — на 10:30.

Состязания пройдут в одиночном и парном разрядах среди мужчин и женщин, а также в смешанном парном разряде.

Сначала участники будут состязаться в группах, затем играть на выбывание.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/49846

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