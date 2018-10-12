В Орле разыграют награды Чемпионата области по бадминтону
12.10.2018
Соревнования пройдут в пяти разрядах.
Об этом информирует «Орёлспорт».
Региональный турнир пройдёт 27-го и 28-го октября на базе Орловского манежа.
Торжественное открытие назначено на 27-е октября на 10:00. Начало соревнований — на 10:30.
Состязания пройдут в одиночном и парном разрядах среди мужчин и женщин, а также в смешанном парном разряде.
Сначала участники будут состязаться в группах, затем играть на выбывание.
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