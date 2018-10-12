В Орле разыграют награды Чемпионата области по бадминтону

Соревнования пройдут в пяти разрядах.

Об этом информирует «Орёлспорт».

Региональный турнир пройдёт 27-го и 28-го октября на базе Орловского манежа.

Торжественное открытие назначено на 27-е октября на 10:00. Начало соревнований — на 10:30.

Состязания пройдут в одиночном и парном разрядах среди мужчин и женщин, а также в смешанном парном разряде.

Сначала участники будут состязаться в группах, затем играть на выбывание.