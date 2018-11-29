В Орле разыграют «хрустальный глобус»

Такой приз предусмотрены для победителей финала Кубка мира по стрельбе из арбалета.

Мероприятие впервые проходит не только в Орле, но и в России.

Турнир состоится 7 и 8 декабря в ТМК «ГРИНН».

Участники будут соревноваться в стрельбе из арбалета в закрытом помещении на дистанции 18 метров. За победу будут сражаться 32 спортсмена из 5 стран (России, Чехии, Хорватии, Венгрии и Индии).

«Малые Хрустальные Глобусы» вручат победителям соревнований (по одному в мужском и женском зачётах). Также будут вручены и «Большие Хрустальные Глобусы» — сильнейшим спортсменам по итогам всего года (в мужской и женской категориях).