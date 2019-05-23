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В Орле разрушилось покрытие на мосту через Оку

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23.05.2019

Об этом в «Народный фронт» сообщили жители города. ОНФ официально обратился в мэрию и попросил отремонтировать объект.

Речь идёт о мосте в районе ТЭЦ, который соединяет Советский и Железнодорожный районы (улицу Горького и территорию рядом с мясокомбинатом).

Из-за разрушенного покрытия прогулки по мосту, особенно с детскими колясками, стали как минимум некомфортными. Как считают в ОНФ, на объекте нужно полностью заменить асфальт, покрасить перила, а также выборочно отреставрировать порожки.

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Теги:ОрёлОрловская область

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