В Орле разрешили строить дома выше 21 этажа

Такое решение приняли депутаты горсовета накануне. Теперь самые высокие дома в городе будут 25­-этажными. При этом, как рассказал председатель комитета по строительству и перспективному развитию города Владимир Строев, коэффициент застройки останется прежним. Это значит, что чем выше дом, тем больше должно быть места вокруг него под парковки. Однако застройщик может сделать и подземную парковку. В этом случае машино­мест вокруг дома может быть меньше, сообщает «Орловская городская газета». В настоящий момент самое высокое здание в городе имеет 20 этажей.