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Орел31.05.2019 Пятница 17:22
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  3. В Орле разрешили строить дома выше 21 этажа

В Орле разрешили строить дома выше 21 этажа

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31.05.2019

Такое решение приняли депутаты горсовета накануне. Теперь самые высокие дома в городе будут 25­-этажными. При этом, как рассказал председатель комитета по строительству и перспективному развитию города Владимир Строев, коэффициент застройки останется прежним. Это значит, что чем выше дом, тем больше должно быть места вокруг него под парковки. Однако застройщик может сделать и подземную парковку. В этом случае машино­мест вокруг дома может быть меньше, сообщает «Орловская городская газета». В настоящий момент самое высокое здание в городе имеет 20 этажей.

Теги:ОрёлОрловская Областьстроительство

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