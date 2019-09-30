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Орел30.09.2019 Понедельник 16:44
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  3. В Орле размыло важную дорогу

В Орле размыло важную дорогу

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30.09.2019

Пресс-служба Управления МВД по Орловской области сообщила об ограничении движения по переулку Маслозаводскому. Причиной стало размытие грунта под проезжей частью автомобильной дороги. Специалисты заявляют о вероятности обвала трассы.

Сейчас на опасном участке сотрудники за соблюдением ограничения движения следят сотрудники орловской ГИБДД. Управление дорожной инспекции просит водителей, по возможности, выбирать для проезда другие дороги.

Теги:Орловская областьУправление ГИБДДдорожное движениеМаслозаводской переулок

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