В Орле размыло важную дорогу
30.09.2019
Пресс-служба Управления МВД по Орловской области сообщила об ограничении движения по переулку Маслозаводскому. Причиной стало размытие грунта под проезжей частью автомобильной дороги. Специалисты заявляют о вероятности обвала трассы.
Сейчас на опасном участке сотрудники за соблюдением ограничения движения следят сотрудники орловской ГИБДД. Управление дорожной инспекции просит водителей, по возможности, выбирать для проезда другие дороги.
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