В Орле размыло важную дорогу

Пресс-служба Управления МВД по Орловской области сообщила об ограничении движения по переулку Маслозаводскому. Причиной стало размытие грунта под проезжей частью автомобильной дороги. Специалисты заявляют о вероятности обвала трассы.

Сейчас на опасном участке сотрудники за соблюдением ограничения движения следят сотрудники орловской ГИБДД. Управление дорожной инспекции просит водителей, по возможности, выбирать для проезда другие дороги.