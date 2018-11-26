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Орел26.11.2018 Понедельник 11:44
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В Орле расходы на питание школьников могут переложить на родителей

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26.11.2018

На днях вопрос обсуждался в администрации Орла с участием представителей родительских комитетов орловских школ. Об этом пишет «Орловская городская газета». Также в разговоре участвовали глава администрации города Александр Муромский и начальник управления образования Александр Шатохин и директора школ.

Пока что однозначного мнения по данному вопросу нет. Опрос, проведённый мэрией среди родителей школьников Орла, показал, что 61% из них выступают за изменение системы школьного питания. 66% готовы самостоятельно оплачивать питание своего ребенка в школе, но только если оно действительно будет полноценным.

Между тем, ежемесячные расходы на завтраки и обеды учащихся школ областного центра составляют примерно 28 миллионов рублей. Как сообщил в финале встречи глава Орла Александр Муромский, вопрос о переходе на платное питание школьников будет вынесен на заседание Горсовета.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьпитание школьниковобразование

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