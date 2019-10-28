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В Орле "пустят с молотка" несколько недостроенных зданий

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28.10.2019

Администрация Орла объявила о проведении нового аукциона по продаже муниципального имущества.

Торги состоятся 29 ноября. На них выставят несколько лотов. Первый — нежилое здание на улице Нормандии-Неман общей площадью 507,6 квадратных метров. Ещё один — нежилое здание на Новосильском шоссе общей площадью застройки 1364,8 квадратных метров.

Степень готовности объектов составляет 79% и 87%, начальная цена — 23,366 миллиона рублей и 15,305 миллиона рублей соответственно.

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