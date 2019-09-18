В Орле публично обсудят «собачьи» правила

Свод правил, который должен урегулировать процесс выгула собак в областном центре, планируют вынести на публичные слушания. Об этом стало известно в ходе заседания профильного комитета горсовета.

Пока что правила редактируются чиновниками и депутатами.

Нормативы определяют само понятие выгула, время и место для такой деятельности, а также перечень пород собак, на которых придётся в обязательном порядке надевать поводки и намордники.

В частности, планируется, что выгул собак разрешат только на специальных площадках, расположенных на расстоянии от 40 метров от жилых домов, а также в скверах и парках и на набережных. Также выгул будет запрещён вблизи учреждений образования и здравоохранения.

В данный момент в области действует региональный закон, который, помимо всего прочего, обязывает хозяев убирать экскременты своих животных, оставленные в публичных местах.