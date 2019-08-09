В Орле проводили эвакуацию из-за пожара
08.08.2019
ЧП случилось на улице Алроса в девятиэтажном доме 7 августа. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.
Из-за сильного задымления из дома пришлось эвакуировать 28 человек.
Пожар произошёл на первом этаже в трёхкомнатной квартире на кухне. Помещение выгорело. Остальные помещения квартиры просто закоптились.
Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.
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