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Орел09.08.2019 Пятница 09:05
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В Орле проводили эвакуацию из-за пожара

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08.08.2019

ЧП случилось на улице Алроса в девятиэтажном доме 7 августа. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.

Из-за сильного задымления из дома пришлось эвакуировать 28 человек.

Пожар произошёл на первом этаже в трёхкомнатной квартире на кухне. Помещение выгорело. Остальные помещения квартиры просто закоптились.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

Теги:ОрёлОрловская область

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