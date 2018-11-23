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Орел23.11.2018 Пятница 12:10
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  3. В Орле проведут канализацию в Верхне-Щекотихинский переулок

В Орле проведут канализацию в Верхне-Щекотихинский переулок

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23.11.2018

Местные жители до сих пор не могут воспользоваться этим «благом цивилизации».

Как сообщили в горсовете Орла, в следующем году на прокладку канализационной сети в этой части Северного района могут направить около двух миллионов рублей.

Это предусмотрено новыми параметрами инвестиционной программы предприятия «Орёлводоканал», уже одобренной комитетом по ЖКХ, но ещё не рассмотренной на сессии Горсовета.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьОрёлводоканалканализация

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