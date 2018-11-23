В Орле проведут канализацию в Верхне-Щекотихинский переулок

Местные жители до сих пор не могут воспользоваться этим «благом цивилизации».

Как сообщили в горсовете Орла, в следующем году на прокладку канализационной сети в этой части Северного района могут направить около двух миллионов рублей.

Это предусмотрено новыми параметрами инвестиционной программы предприятия «Орёлводоканал», уже одобренной комитетом по ЖКХ, но ещё не рассмотренной на сессии Горсовета.