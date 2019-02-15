В Орле прошло шествие «Бессмертного батальона» в честь 30-летия окончания войны в Афганистане

По улицам областного центра, от стелы «Орёл — город воинской славы» на Бульваре Победы до памятника участникам локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе, прошли около тысячи человек. Они несли 186 портретов наших земляков — защитников Отечества, погибших в 28 военных конфликтах и локальных войнах, произошедших в период после Великой Отечественной войны.

После у памятника на Наугорском шоссе состоялся торжественный митинг. В нём принял участие заместитель председателя правительства Орловской области Николай Злобин. В ходе митинга семь ветеранов военных действий были награждены юбилейными медалями «В память окончания боевых действий в Афганистане». Мероприятие завершилось минутой молчания и возложением цветов.