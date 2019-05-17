В Орле прошли публичные слушания по исполнению бюджета 2018 года

В них приняли участие 370 человек. О проделанной работе доложил мэр Орла Василий Новиков.

В 2018 положения городского бюджета корректировались 12 раз — то есть ежемесячно. В итоге размеры запланированных доходов увеличились на 68,6%, размеры расходов — в 1,7 раза. Дефицит бюджета вырос на 148 миллионов 400 тысяч рублей.

Новиков отметил, что в сложных условиях городу удалось выполнить большую часть поставленных задач. Отчёт об исполнении бюджета принят единогласно.