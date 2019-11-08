В Орле прошли матчи национальной студенческой лиги
08.11.2019
Сегодня футбольный клуб ОрёлГУ встречался с ДВФУ из Владивостока. Эта команда — новичок премьер-группы, ранее клубы между собой не играли. На 47 минуте Максим Серёгин добавил к своим забитым 6 голам ещё один, а затем уверенно реализовал два пенальти — на 58 и на 71 минуте. Таким образом, Серёгин стал лучшим бомбардиром турнира. За три минуты до конца игры забил капитан, Артём Лукша. Итог — 4:0, ОрёлГУ и КФУ Симферополь — две команды, одержавшие три победы в трёх матчах чемпионата. Следующий матч Орлов — 23 ноября в Евпатории с тамбовским ТГУ.
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