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Орел08.11.2019 Пятница 22:46
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  3. В Орле прошли матчи национальной студенческой лиги

В Орле прошли матчи национальной студенческой лиги

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08.11.2019

Сегодня футбольный клуб ОрёлГУ встречался с ДВФУ из Владивостока. Эта команда — новичок премьер-группы, ранее клубы между собой не играли. На 47 минуте Максим Серёгин добавил к своим забитым 6 голам ещё один, а затем уверенно реализовал два пенальти — на 58 и на 71 минуте. Таким образом, Серёгин стал лучшим бомбардиром турнира. За три минуты до конца игры забил капитан, Артём Лукша. Итог — 4:0, ОрёлГУ и КФУ Симферополь — две команды, одержавшие три победы в трёх матчах чемпионата. Следующий матч Орлов — 23 ноября в Евпатории с тамбовским ТГУ.

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