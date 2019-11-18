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В Орле прошли «Корндорфовские чтения»

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18.11.2019

Ежегодный научно-практический семинар состоялся на базе Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева. Он посвящен одному из выдающихся ученых вуза — профессору, доктору технических наук, который большую часть жизни посвятил исследованиям в области медицинского приборостроения Сергею Фердинандовичу Корндорфу.

В работе семинара приняли участие преподаватели и студенты Волгоградского государственного медицинского университета, а также представители московской компании по производству медтехники ООО «РИКТАМЕД».

В этом году тема семинара: «Современные лазеры в диагностике и терапии: актуальное состояние технологий и их практическое применение». В рамках мероприятия гости и сотрудники опорного вуза представили доклады о современных исследованиях по применению низкоинтенсивного лазерного излучения в диагностике и терапии, а также продемонстрировали новое лазерное терапевтическое и диагностическое оборудование.

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