В Орле прошла ярмарка вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста

В центре занятости Заводского района Орла прошла ярмарка вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста.

В её работе приняли участие четыре работодателя и 39 соискателей. Всего было заявлено 58 вакансий.

Одним из участников ярмарки стало муниципальное «Трамвайно-троллейбусное предприятие».

По предварительным итогам мероприятия новые рабочие места нашли девять человек.