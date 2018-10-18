В Орле прошла ярмарка вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста
18.10.2018
В центре занятости Заводского района Орла прошла ярмарка вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста.
В её работе приняли участие четыре работодателя и 39 соискателей. Всего было заявлено 58 вакансий.
Одним из участников ярмарки стало муниципальное «Трамвайно-троллейбусное предприятие».
По предварительным итогам мероприятия новые рабочие места нашли девять человек.
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