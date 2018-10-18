Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел18.10.2018 Четверг 18:24
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле прошла ярмарка вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста

В Орле прошла ярмарка вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста

Версия для печати

18.10.2018

В центре занятости Заводского района Орла прошла ярмарка вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста.

В её работе приняли участие четыре работодателя и 39 соискателей. Всего было заявлено 58 вакансий.

Одним из участников ярмарки стало муниципальное «Трамвайно-троллейбусное предприятие».

По предварительным итогам мероприятия новые рабочие места нашли девять человек.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/49973

Добавил новость: 

Другие новости раздела

18.10.2018

Сегодня вечером глава администрации Орла Александр Муромский в прямом эфире телеканала "Первый областной" ответит на вопросы орловцев

18.10.2018

Егор Щекотихин презентовал новое издание своей книги «Битва за Орёл»

18.10.2018

Орловский союз художников поздравит Тургенева с юбилеем масштабной выставкой

18.10.2018

Орловчанка попала в больницу в нетрезвом состоянии и оказалась под арестом

18.10.2018

В этом году на телефон доверия регионального Управления МВД поступило около тысячи четырёхсот сообщений

$ USD65.7238(+0.32)19.10
€ EUR75.5692(-0.08)19.10

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online