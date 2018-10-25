В Орле прошла "ярмарка инвестиций" с участием руководителей субъектов ЦФО
25.10.2018
Представители администраций девяти регионов ЦФО приехали в Орёл, чтобы повысить своё образование.
Госслужащие стали участниками «ярмарки инвестиций» — федерального проекта по повышению профессиональных навыков ответственных чиновников. В таком формате руководители регионов округа собрались впервые.
Ярмарка прошла в орловском филиале Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы.
Обучение чиновников оплатила администрация президента России.
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