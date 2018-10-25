Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел25.10.2018 Четверг 11:45
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле прошла "ярмарка инвестиций" с участием руководителей субъектов ЦФО

В Орле прошла "ярмарка инвестиций" с участием руководителей субъектов ЦФО

Версия для печати

25.10.2018

Представители администраций девяти регионов ЦФО приехали в Орёл, чтобы повысить своё образование.

Госслужащие стали участниками «ярмарки инвестиций» — федерального проекта по повышению профессиональных навыков ответственных чиновников. В таком формате руководители регионов округа собрались впервые.

Ярмарка прошла в орловском филиале Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы.

Обучение чиновников оплатила администрация президента России.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50087

Добавил новость: 

Другие новости раздела

25.10.2018

Завершилась регистрация участников конкурса управленцев «Лидеры России»

25.10.2018

Главный врач Орловской областной клинической больницы Вадим Мурадян ответит на вопросы орловцев в прямом эфире телеканала «Первый областной»

25.10.2018

В «Зареченском» микрорайоне Орла заложили новый православный храм

25.10.2018

29 октября в Орле отметят юбилей комсомола

25.10.2018

Мошенники, представляясь поисковиками из Орла, обманывают родственников погибших в Великой Отечественной войне

$ USD65.6299(+0.32)25.10
€ EUR75.0806(+0.22)25.10

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online