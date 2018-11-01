В Орле прошёл мастер-класс по приготовлению 3D-бутербродов

Необычное мероприятие провели в Орловском госуниверситете в рамках Фестиваля науки. Об этом сообщает официальный сайт вуза.

Участники под руководством доцента кафедры технологии продуктов питания Натальи Глебовой смогли создать бутерброды под названиями «Кораблик» и «Крокодил».

Фестиваль науки продлится в ОГУ ещё несколько недель.