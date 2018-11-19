В Орле прошёл чемпионат по гиревому спорту среди «силовиков»

В соревнованиях приняли участие команды Орловского Юридического института МВД России, Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области, Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области и Академии Федеральной служебной охраны.

Состязания проходили в спортивном зале «Динамо» в рамках спартакиады этого объединения.

Спортсмены состязались в шести весовых категориях и выполняли два упражнения (толчок двух гирь по 24 килограмма и рывок одной гири правой и левой рукой поочерёдно).

Победителей определили в командном и личном зачётах.

Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСИН по Орловской области.