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  3. В Орле прошел отбор для участия в очередных сменах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида 5.0»

В Орле прошел отбор для участия в очередных сменах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида 5.0»

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07.06.2019

Собеседование для желающих поехать в Республику Крым для участия в 9-й и 10-й сменах Форума прошло сегодня в областной администрации.

Члены комиссии, в состав которой вошли представители Управления молодежной политики региона и областного Управления культуры и архивного дела, пообщались с потенциальными участниками Форума, ознакомились с их достижениями в творчестве. Это 8 юношей и девушек, еще 3 человека пройдут собеседование заочно. По итогам собеседования были оформлены заявки, которые позже направят в адрес организаторов фестиваля.

До конца июня станет известно, кто из орловцев поедет на Форум молодых деятелей культуры и искусства.

Напомним, что «Таврида 5.0» открылась 11 мая и продолжит работать до 5 октября. В рамках Форума начали работу 15 тематических смен, посвященных музыке и хореографии, литературе и театральному искусству, дизайну и архитектуре, изобразительному искусству и фотографии, анимации, волонтерству. Лучшие творческие идеи и проекты участников форума будут поддержаны грантами.

9-ая Контемпорари-арт смена посвящена современному искусству. Она будет проходить 8-14 июля и соберет на своей площадке продюсеров и кураторов художественных событий, художников и скульпторов, а также художников новых медиа, теоретиков, арт-критиков и реставраторов. Акцент в работе смены будет сделан на инсталляцию, перформанс, видео-арт, саунд-арт, фотографию.

На участие в 10-й РЭП смене 17-23 июля приглашаются музыканты, вокалисты, саунд-продюсеры, поэты, хореографы, битмейкеры, а также авторы и исполнители собственного внежанрового материала.

В этом году Форум вот уже в пятый раз объединит представителей творческих профессий со всех регионов России. Главной задачей площадки является профессиональная самореализация участников, получение поддержки со стороны государства и создание профессиональных сообществ.

Завершится Форум 5 октября главным творческим фестивалем страны «Таврида-ARTRUSSIА», гостями которого станут порядка 30 тыс. человек.

Подробная информация размещена на сайтах https://tavridaforum.art и https://мыставриды.рф/. Здесь каждый желающий может подать заявку на участие в Форуме молодых деятелей культуры и искусства «Таврида 5.0».

Теги:ОрёлОрловская Область

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