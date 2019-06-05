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  3. В Орле прошел обучающий семинар, посвященный участию субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках

В Орле прошел обучающий семинар, посвященный участию субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках

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05.06.2019

Мероприятие, организовало АО «Корпорация «МСП» при поддержке Правительства региона. В нём приняли участие руководитель Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Сергей Антонцев, представители АО «МСП Банк», электронной площадки РТС-тендер, крупнейших заказчиков, малого и среднего бизнеса региона.

Особое внимание уделили вступившим в силу нововведениям Федерального закона № 223, устанавливающим способы закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме.

Теги:ОрёлОрловская Областьбизнес

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