В Орле прошел обучающий семинар, посвященный участию субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках

Мероприятие, организовало АО «Корпорация «МСП» при поддержке Правительства региона. В нём приняли участие руководитель Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Сергей Антонцев, представители АО «МСП Банк», электронной площадки РТС-тендер, крупнейших заказчиков, малого и среднего бизнеса региона.

Особое внимание уделили вступившим в силу нововведениям Федерального закона № 223, устанавливающим способы закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме.