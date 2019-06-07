В Орле прошел межрегиональный обучающий семинар Фонда социального страхования

Мероприятие состоялось по инициативе Орловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ. В мероприятии приняли участие представители территориальных отделений Фонда социального страхования из Орловской, Тульской, Костромской, Липецкой и Тамбовской областей.

Участники семинара обсудили вопросы совершенствования процесса исполнения полномочий по предоставлению инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов технических средств реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий.

Также был изучен орловский опыт перехода региона от ранее действовавшей «зачетной» системы" (то есть механизма выплаты работодателем пособий гражданам в счет уплаты страховых взносов в Фонд) на систему непосредственного назначения и выплаты пособий Фондом социального страхования.

В рамках семинара-совещания участники посетили Центр обучения и обеспечения техническими средствами реабилитации. Здесь обсуждались вопросы транспортно-логистической системы и оснащения постоянных пунктов выдачи технических средств реабилитации для поставщиков, внедрения системы электронного мониторинга и видеофиксации доставки технических средств реабилитации получателям.