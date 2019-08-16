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Орел16.08.2019 Пятница 14:23
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В Орле пропал «особый» ребёнок

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16.08.2019

11-летний Василий Юрченко убежал от мамы 15 августа в районе поликлиники № 3 (улица Комсомольская, дом 32).

Ребёнок может быть дезориентирован и нуждаться в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: на вид 11 лет, рост 140-150 сантиметров, телосложение худощавое, волосы тёмные с проседью. Одет в синие спортивные штаны с белыми лампасами, зелёную рубашку и белые кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребёнка, просят сообщить её по телефонам 8 (4862) 22-23-01 или 102.

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Теги:ОрёлОрловская областьпоискдетипропавшие без вести

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