В Орле пропал «особый» ребёнок

11-летний Василий Юрченко убежал от мамы 15 августа в районе поликлиники № 3 (улица Комсомольская, дом 32).

Ребёнок может быть дезориентирован и нуждаться в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: на вид 11 лет, рост 140-150 сантиметров, телосложение худощавое, волосы тёмные с проседью. Одет в синие спортивные штаны с белыми лампасами, зелёную рубашку и белые кроссовки.