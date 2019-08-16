В Орле пропал «особый» ребёнок
16.08.2019
11-летний Василий Юрченко убежал от мамы 15 августа в районе поликлиники № 3 (улица Комсомольская, дом 32).
Ребёнок может быть дезориентирован и нуждаться в медицинской помощи.
Приметы пропавшего: на вид 11 лет, рост 140-150 сантиметров, телосложение худощавое, волосы тёмные с проседью. Одет в синие спортивные штаны с белыми лампасами, зелёную рубашку и белые кроссовки.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребёнка, просят сообщить её по телефонам
Короткая ссылка obl1.ru/~/56670
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