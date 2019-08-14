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В Орле прокуратура «предъявила» МЧС

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14.08.2019

Орловская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства в ФКУ «Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Орловской области».

В частности, в пункте освидетельствования маломерных судов отсутствовали обозначения пути эвакуации при возникновении ЧС. У должностных лиц не было личных идентификационных карточек. Кроме того, при освидетельствовании ряда маломерных судов не проводилась необходимая проверка с использованием газоанализатора.

Также «надзорное ведомство» установило, что одна из баз для стоянок маломерных судов эксплуатировалась с нарушением правил.

По итогам проверки в Управление МЧС по Орловской области внесены представления. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Теги:ОрёлОрловская область

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