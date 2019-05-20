В Орле пройдут игры Первенства России по футболу
20.05.2019
1 июня состоится матч 6 тура между клубами «Орёл» и «Факел-М» (Воронеж). 6 июля — игра 12 тура ФК «Орёл» — ФК «Локомотив» (город Лиски Воронежской области). На 10 июня назначен перенесённый ранее матч 8 тура между клубами «Орёл» и «Калуга». На 22 июня запланирована игра 10 тура между ФК «Орёл» и ФК «Спартак» (город Россошь Воронежской области).
Все игры пройдут на Центральном стадионе имени Ленина и будут начинаться в 17 часов.
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