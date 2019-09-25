В Орле пройдёт встреча со знаменитым врачом
25.09.2019
27 сентября в 12 часов в Областном краеведческом музее состоится встреча с Павлом Никоноркиным — известным орловским врачом-оториноларингологом, кандидатом медицинских наук, отличником здравоохранения.
Также Никоноркин является изобретателем — он создал особую модель хирургического стола, способную автоматически открываться и закрываться и, таким образом, сохранять стерильность медицинских инструментов. Изобретение продемонстрируют на встрече.
В музее существует персональная экспозиция, посвящённая деятельности выдающегося орловчанина.
Встреча приурочена к профессиональному празднику — Дню отоларинголога, который отмечается 29 сентября.
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