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Орел09.11.2018 Пятница 11:38
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В Орле пройдёт турнир по бочче

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09.11.2018

Соревнования регионального масштаба назначены на 18 ноября. Об этом сообщает «Орёлспорт».

Бочча — спортивная игра с мячом на точность, возникшая в Италии, а сейчас популярная по всему миру.

Участниками турнира станут орловцы с поражением опорно-двигательного аппарата. Ограничения по возрасту не предусмотрены.

Награды разыграют в трёх классах. Соревнования состоятся в Орловском училище олимпийского резерва (Орёл, улица Матросова, 5). Начало — в 21:40.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьспорт

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