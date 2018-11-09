В Орле пройдёт турнир по бочче

Соревнования регионального масштаба назначены на 18 ноября. Об этом сообщает «Орёлспорт».

Бочча — спортивная игра с мячом на точность, возникшая в Италии, а сейчас популярная по всему миру.

Участниками турнира станут орловцы с поражением опорно-двигательного аппарата. Ограничения по возрасту не предусмотрены.

Награды разыграют в трёх классах. Соревнования состоятся в Орловском училище олимпийского резерва (Орёл, улица Матросова, 5). Начало — в 21:40.