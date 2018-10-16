2-го ноября в Орле пройдёт региональный форум малого и среднего бизнеса Business Insight.

Мероприятие впервые проводилось в минувшем году.

Форум проводится в рамках государственной поддержки предпринимательства в Орловской области. Его главным организатором выступает Центр поддержки предпринимательства — команда, которая работает в сфере бизнес-обучения восемь лет.

Мероприятие пройдёт в Конгресс-холле комплекса «ГРИНН».

Ожидается, что в нём примут участие около четырёхсот человек — прежде всего, руководители компаний малого и среднего бизнеса.

В рамках форума состоится серия мастер-классов, кроме того, все желающие смогут завести обширные деловые знакомства.