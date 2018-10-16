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Орел16.10.2018 Вторник 12:43
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В Орле пройдёт региональный форум малого и среднего бизнеса

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16.10.2018

2-го ноября в Орле пройдёт региональный форум малого и среднего бизнеса Business Insight.

Мероприятие впервые проводилось в минувшем году.

Форум проводится в рамках государственной поддержки предпринимательства в Орловской области. Его главным организатором выступает Центр поддержки предпринимательства — команда, которая работает в сфере бизнес-обучения восемь лет.

Мероприятие пройдёт в Конгресс-холле комплекса «ГРИНН».

Ожидается, что в нём примут участие около четырёхсот человек — прежде всего, руководители компаний малого и среднего бизнеса.

В рамках форума состоится серия мастер-классов, кроме того, все желающие смогут завести обширные деловые знакомства.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/49881

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