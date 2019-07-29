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В Орле пройдёт «парад супругов»

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29.07.2019

В оригинальном шествии примут участие молодожёны и «ветераны» супружеской жизни. Об этом информирует мэрия.

Шествие состоится в рамках праздника «Орёл — созвездие любви». Мероприятие состоится 2 августа в 15 часов в сквере Семьи (у Александровского моста).

Также на празднике супругов-ветеранов наградят медалями «За любовь и верность», а новобрачные, при желании, смогут принять участие в старорусских обрядах. Для участников и гостей праздника выступят творческие коллективы и солисты Орловского городского центра культуры.

Теги:ОрёлОрловская область

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