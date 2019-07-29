В Орле пройдёт «парад супругов»
29.07.2019
В оригинальном шествии примут участие молодожёны и «ветераны» супружеской жизни. Об этом информирует мэрия.
Шествие состоится в рамках праздника «Орёл — созвездие любви». Мероприятие состоится 2 августа в 15 часов в сквере Семьи (у Александровского моста).
Также на празднике супругов-ветеранов наградят медалями «За любовь и верность», а новобрачные, при желании, смогут принять участие в старорусских обрядах. Для участников и гостей праздника выступят творческие коллективы и солисты Орловского городского центра культуры.
Короткая ссылка obl1.ru/~/56263
Другие новости раздела
29.07.2019
«Конная» фотовыставка откроется в Орле
$ USD63.1271(-0.03)27.07
€ EUR70.311(+0.02)27.07
Наш опрос
Ваше отношение к религии?