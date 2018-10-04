В Орле пройдёт открытый турнир по боксу среди девочек и девушек «Осенний вызов»

«Изюминкой» соревнований, которые проводятся в Орле не первый год, является то, что в брутальном виде спорта соревнуются юные представительницы «прекрасного пола». Возраст участниц — от девятнадцати до двенадцати лет.

В соревнованиях примут участие 120 спортсменок из сборных команд Белгорода, Старого Оскола, Брянска, Карачева, Калуги, Курска, Железногорска, Тулы, а также Орла и Орловской области.

Жюри вручит и специальные награды: «За волю к победе», «Самый красивый бой» (сразу двум спортсменкам) и «За лучшую технику».