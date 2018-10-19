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Орел19.10.2018 Пятница 17:03
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В Орле пройдёт Форум-фестиваль добровольческих инициатив

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19.10.2018

С 7-го по 12-е ноября в Орле пройдёт Форум-фестиваль добровольческих инициатив.

Мероприятие проводит Орловский Государственный Университет имени Тургенева в рамах проекта «Акселератор добровольчества». Он стал победителем Всероссийского конкурса среди организаций высшего образования.

Его участниками станут 100 наиболее эффективных проектов, ранее отобранных экспертами Ассоциации волонтерских центров.

Центральные мероприятия Форума пройдут 9-го ноября в Фундаментальной библиотеке ОГУ. Здесь состоится презентация лучших практик добровольческой деятельности в регионах, пройдут обучающие занятия и аналитические сессии для добровольцев, организаторов и волонтерских объединений. П

Планируется и подписание соглашения между Правительством Орловской области, всероссийской Ассоциацией волонтерских центров и Ресурсным центром доровольческих инициатив ОГУ.

Кроме того, в рамках форума состоятся соревнования по волейболу с участием сборной чиновников и команды волонтёров.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/50004

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