В Орле пройдёт "библиомост" с автором книги "Географ глобус пропил"
12.11.2018
Пообщаться с Алексеем Ивановым по видеосвязи можно будет 19 ноября в 13:00.
Мероприятие состоится в библиотеке имени Пушкина (улица Гостиная, 2 (Торговые ряды), 2-й этаж).
Короткая ссылка obl1.ru/~/50487
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