В Международный день защиты детей в Орле пройдёт акция «Здоровый ребёнок». 1 июня будет организована работа детских поликлинических отделений в режиме буднего дня. Прием будут вести врачи-специалисты и педиатры. Будут работать лаборатории и диагностические подразделения. В акции примут участие 5 бюджетных учреждений здравоохранения города Орла.

В «Детской поликлинике № 1» с 8:00 до 18:00 будет организован приём педиатров, прием узких специалистов (рентгенолога, оториноларинголога, психиатра, врача функциональной диагностики) состоится с 8:00 до 14:00, прививочный, процедурный, массажный, физиокабинеты будут работать с 8:00 до 14:00.

Педиатры «Детской поликлиники № 2» смогут принять юных пациентов с 9:00 до 18:00, с 9:00 до 14:00 будет организована работа клинико-диагностической лаборатории, травматолога-ортопеда, хирурга, невролога. С 13:30 до 17:00 будет вестись приём у офтальмолога.

В «Детской поликлинике № 3» с 9:00 до 17:00 будет организован приём педиатров, невролога, акушера-гинеколога, травматолога-ортопеда, эндокринолога, а также работа клинической лаборатории, прививочного кабинета и УЗИ.

«Городская больница им. С. П. Боткина» также примет участие в акции. С 9:00 до 18:00 будет организован приём педиатра, с 9:00 до 12:00 будет работать кабинет комплексного обследования (общий анализ крови+глюкоза, общий анализ мочи, ЭКГ, антропометрия), с 9:00 до 13:00 в больнице будут принимать окулист и оториноларинголог.

В передвижном мобильном консультативно-диагностическом центре для детей «Научно-клинического многопрофильного центра медицинской помощи матерям и детям имени З. И. Круглой», который расположится на входе перед Ленинским мостом со стороны ул. Карачевской, с 9 до 18 часов будет принимать педиатр, оториноларинголог, офтальмолог, акушер-гинеколог, врач функциональной диагностики, детский стоматолог, травматолог-ортопед, детский хирург, клиническая лаборатория.

В рамках акции во всех учреждениях здравоохранения — участниках акции будет обеспечено оказание медицинской помощи, консультирование, проведение профилактической работы со всеми несовершеннолетними, обратившимися на прием, и их законными представителями

Помимо основной программы для юных посетителей подготовлен комплекс развлекательных мероприятий с музыкальным и анимационным сопровождением, посвященных празднику: шоу мыльных пузырей, кислородные коктейли, конкурс загадок и ребусов, стихов, рисунков на асфальте, мульт-герой. По итогам праздника состоится награждение победителей конкурсов подарочными сертификатами на посещение соляной комнаты и другими призами.